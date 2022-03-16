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Son dakika... MSB duyurdu: 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#Terörle Mücadele
Son dakika... MSB duyurdu: 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha!

Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, Komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hâle getirildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#Terörle Mücadele

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