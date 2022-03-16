Son dakika... MSB duyurdu: 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha!
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, Komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hâle getirildi.
Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2022
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, Komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/fgCJSwPbf0