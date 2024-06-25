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Son dakika... MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 13:34

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

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#Operasyon#MSB#Terörist

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