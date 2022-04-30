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Son dakika... MSB duyurdu: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Terörle Mücadele#Operasyon
Son dakika... MSB duyurdu: 7 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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#MSB#Terörle Mücadele#Operasyon

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