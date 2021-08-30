Son dakika: MSB duyurdu! 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Kahraman Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.
Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2021
Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK 🇹🇷 pic.twitter.com/VB854CFPOd
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