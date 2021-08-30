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Haber Giriş: 30.08.2021 - 15:46 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

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Son dakika: MSB duyurdu! 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Kahraman Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.

Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

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