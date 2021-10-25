Son dakika: MSB duyurdu! 7 kişi yakalandı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/KmC96rqeMA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2021