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Son dakika... MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Terörist#Terörle Mücadele
Son dakika... MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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#MSB#Terörist#Terörle Mücadele

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