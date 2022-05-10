Son dakika... MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/KdvHUKvkq6