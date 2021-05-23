Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok! Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 23, 2021
Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/NreITkpHBa
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