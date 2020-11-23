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Son dakika... MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
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