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Haber Giriş: 23.11.2020 - 10:20 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...

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Son dakika... MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

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