Haber Giriş: 14.02.2020 - 10:18,
Son dakika... MSB duyurdu: 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Kandil’e düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Mili Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle