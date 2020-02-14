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Haber Giriş: 14.02.2020 - 10:18,Son Güncelleme:/

Son dakika... MSB duyurdu: 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB duyurdu: 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Kandil’e düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Mili Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

 

 

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