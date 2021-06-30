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Haber Giriş: 30.06.2021 - 14:50 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu! 6 kişi yakalandı

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Son dakika... MSB duyurdu! 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Edirne Meriç’te görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan beşinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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