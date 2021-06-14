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Gündem
DHA
Haber Giriş: 14.06.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: 5'i FETÖ mensubu 10 kişi sınırda yakalandı

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Son dakika... MSB duyurdu: 5'i FETÖ mensubu 10 kişi sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ, biri de terör örgütü PKK mensubu 10 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' denildi. 

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