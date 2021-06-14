Son dakika... MSB duyurdu: 5'i FETÖ mensubu 10 kişi sınırda yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ, biri de terör örgütü PKK mensubu 10 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' denildi.
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/j6G6Lg2laO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2021
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