Son dakika... MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı...
Mücadelemiz sürüyor! Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Mücadelemiz sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 28, 2022
Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/ABGVwOEa8M