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Son dakika... MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

#Terörle Mücadele#Milli Savunma Bakanlığı#PKK
Son dakika... MSB duyurdu 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere karşılık verildiğini ve bölgede 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

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#Terörle Mücadele#Milli Savunma Bakanlığı#PKK

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