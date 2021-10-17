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Son dakika: MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Terörist

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirdiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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