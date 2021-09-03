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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.09.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Son dakika! MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika! MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimini önleyen komandoların, tespit edilen 5 teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

 

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