Son dakika! MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimini önleyen komandoların, tespit edilen 5 teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2021
PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimini önleyen Kahraman Komandolarımız tespit edilen 5 teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/0dGGx0Bbvq