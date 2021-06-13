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Son dakika: MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, 'Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.
Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.
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