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Haber Giriş: 27.05.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hâle getirildi

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Son dakika: MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan bir, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan dört olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 olmak üzere 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

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