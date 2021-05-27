Son dakika: MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan bir, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan dört olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 olmak üzere 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
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