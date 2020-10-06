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Son dakika! MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK'lı teröristin hava harekatları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi." dendi.
Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Fns6ZsSlJE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2020
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