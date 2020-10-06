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Haber Giriş: 06.10.2020 - 20:56 | Son Güncelleme:

Son dakika! MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika! MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK'lı teröristin hava harekatları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi." dendi.

 

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