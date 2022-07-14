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Son dakika... MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

#PKK#Terörist#MSB

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız!

Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

 

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