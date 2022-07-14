Son dakika... MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız!
Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2022
Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/KEOXfq6LsU