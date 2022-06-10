Son dakika... MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması...

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!