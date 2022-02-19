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Son dakika... MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

#Terörle Mücadele#MSB#Pençe Kaplan
Son dakika... MSB duyurdu: 5 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

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#Terörle Mücadele#MSB#Pençe Kaplan

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