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GeriGündem Son dakika: MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Haber Giriş: 16.06.2021 - 10:42 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:

Güçlü, Kararlı ve Muktedir!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

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