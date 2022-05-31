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Son dakika... MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Operasyon#PKK
Son dakika... MSB duyurdu: 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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#MSB#Operasyon#PKK

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