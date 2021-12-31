Son dakika... MSB duyurdu! Şehit Cihan Gökkaya operasyonu: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor.
DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor. pic.twitter.com/r36RKcRQG4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2021