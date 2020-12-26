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Haber Giriş: 26.12.2020 - 10:53 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

MSB İzin vermedik, vermeyeceğiz diyerek duyurdu: 4 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
MSB 'İzin vermedik, vermeyeceğiz' diyerek duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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