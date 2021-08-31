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Haber Giriş: 31.08.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, dün 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getiren Komandoların bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getiren Komandolarımız, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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