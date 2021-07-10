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Haber Giriş: 10.07.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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