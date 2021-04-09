Son dakika... MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Terör örgütü PKK/YPG’nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi pic.twitter.com/TPAUfYn5XU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021
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