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Haber Giriş: 09.04.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Terör örgütü PKK/YPG’nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi.

 

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