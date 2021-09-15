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Haber Giriş: 15.09.2021 - 11:09 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.

Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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