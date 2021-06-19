Son dakika: MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.



Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.



Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/E0tFSd0X9P — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2021

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