Son dakika: MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/E0tFSd0X9P
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