Son dakika... MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:
Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/maNuA76JUM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2021
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