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Haber Giriş: 21.04.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:

Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

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