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Son dakika... MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

#Terörle Mücadele#Milli Savunma Bakanlığı#MSB

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA ile etkisiz hâle getirildi.

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#Terörle Mücadele#Milli Savunma Bakanlığı#MSB

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