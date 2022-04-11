Son dakika... MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA ile etkisiz hâle getirildi.
Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 11, 2022
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/qWSQs7wf8b