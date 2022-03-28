Son dakika... MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Mücadelemiz sürüyor! Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 28, 2022
Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/nUpFviEmne