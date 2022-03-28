Son dakika... MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Mücadelemiz sürüyor! Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hâle getirdi.