Son dakika: MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin açtıkları ateşe misliyle karşılık verildiğini ve 3 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG’li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren Kahraman Komandolarımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hâle getirdi.
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG’li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren Kahraman Komandolarımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/AI1rkISK0B— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2021