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Haber Giriş: 31.07.2021 - 11:50 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin açtıkları ateşe misliyle karşılık verildiğini ve 3 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG’li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren Kahraman Komandolarımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hâle getirdi.

 

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