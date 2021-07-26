Son dakika: MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor.



Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/V8fbbi1p11 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2021

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