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Haber Giriş: 26.07.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

 

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