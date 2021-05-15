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GeriGündem Son dakika... MSB duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Haber Giriş: 15.05.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Metina'da 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

 

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