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Son dakika... MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#PKK#Terörist

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisizin hâle getirildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca Kandil'de mağaraya girmeye çalışan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek.

KANDİL'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Kandil'de mağaraya girmeye çalışan iki teröristin SİHA atışıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin artan azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, "Sınır ötesindeki terör hedefleri havadan ve karadan vurulurken insansız hava araçları ile hudut hattı ve bölge sürekli kontrol altında tutuluyor. Bu kapsamda Kandil'de bir mağaraya doğru hareket eden 2 terörist tespit edildi. SİHA tarafından aralıksız takip edilen teröristler mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi" denildi.

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Öte yandan; etkisiz hale getirilen 2 teröristin, örgütün sözde yöneticilerinden olduğunun değerlendirildiği açıklandı.

 

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#MSB#PKK#Terörist

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