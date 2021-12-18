Son dakika... MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2021
Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/AlsUJsBeCK