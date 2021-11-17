Son dakika... MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB pic.twitter.com/MQVQltn5ym