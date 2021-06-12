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Haber Giriş: 12.06.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! Pençe-Şimşek operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: MSB duyurdu! Pençe-Şimşek operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Mağarada yapılan arama-tarama faaliyetinde; 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 35 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka makineli tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

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