Son dakika... MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirdi.
Asil milletimizin huzuru ve güvenliği için kahramanca ve fedakârca görev yapan Türk Hava Kuvvetlerinin 110’uncu Kuruluş Yıl Dönümü kutlu olsun.🇹🇷#MSB #TSK #HvKK pic.twitter.com/o44SgLyLA7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2021
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