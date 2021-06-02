Son dakika... MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirdi.

Asil milletimizin huzuru ve güvenliği için kahramanca ve fedakârca görev yapan Türk Hava Kuvvetlerinin 110’uncu Kuruluş Yıl Dönümü kutlu olsun.🇹🇷#MSB #TSK #HvKK pic.twitter.com/o44SgLyLA7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2021

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara