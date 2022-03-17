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Son dakika... MSB duyurdu! 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#PKK#Operasyon
Son dakika... MSB duyurdu 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması...

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.

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