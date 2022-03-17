Son dakika... MSB duyurdu! 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması...

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.