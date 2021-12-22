Son dakika... MSB duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristler, TSK’dan gereken cevabı almaya devam ediyor.
10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.
Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristler, TSK’dan gereken cevabı almaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2021
10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu. #MSB pic.twitter.com/nx43L80LmV