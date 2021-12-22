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Son dakika... MSB duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Terörist#Operasyon
Son dakika... MSB duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi." denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristler, TSK’dan gereken cevabı almaya devam ediyor.

10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terörist#Operasyon

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