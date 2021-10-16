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Son dakika: MSB duyurdu! 2'si kırmızı bültenle aranan 10 şahıs yakalandı

#Kırmızı Bülten#MSB#DEAŞ
Son dakika: MSB duyurdu 2si kırmızı bültenle aranan 10 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahsın yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.

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#Kırmızı Bülten#MSB#DEAŞ

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