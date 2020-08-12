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DHA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 13:23,Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: 24’üncü Türk-Rus devriyesi yapıldı

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Son dakika... MSB duyurdu: 24’üncü Türk-Rus devriyesi yapıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’teki M4 Karayolunda 24’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.''

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