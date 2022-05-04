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Son dakika... MSB duyurdu: Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde bir asker şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Zeytindalı Harekat Bölgesi#Talha Bahadır
Son dakika... MSB duyurdu: Zeytindalı Harekat Bölgesinde bir asker şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytindalı Harekât Bölgesi'nde teröristlerin füze saldırısı sonucunda İstihkam Teğmen Talha Bahadır ağır yaralandı. Bahadır, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Saldırı sonrası terör hedefleri vuruldu ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytindalı Harekat Bölgesinde, 04 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İstihkam Teğmen Talha Bahadır ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Zeytindalı Harekat Bölgesi#Talha Bahadır

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