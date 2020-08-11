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Haber Giriş: 11.08.2020 - 12:26,Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: 21 terörist gözaltında

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Son dakika... MSB duyurdu: 21 terörist gözaltında
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinde 21 teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!''

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