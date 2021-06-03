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Haber Giriş: 03.06.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Avaşin bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Irak’ın kuzeyinde tek bir terörist kalmayacak şekilde operasyonlara devam ediyoruz. Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!

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