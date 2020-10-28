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DHA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 21:48 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, ''Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.'' açıklamsında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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