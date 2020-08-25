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Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
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